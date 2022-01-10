Виктор Гончаренко назвал причину ухода из "Краснодара"

Фото: инстаграм Гончаренко/Автор неизвестен

Экс-тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко рассказал о своем уходе из стана "быков",

"Теплый Краснодар. Потрясающие условия для работы. Отличная, не имеющая аналогов, база и Академия! Стадион, построенный на века!

К сожалению, на мой взгляд, с руководством клуба у нас было параллельное движение без желания друг друга услышать.

Благодарю ребят, которые искренне пожелали мне успехов! У меня был отличный контакт с командой. Считаю, что 5 место – это хороший плацдарм, чтобы занять высокое место по итогам сезона. Успехов всем!", – написал Гончаренко в инстаграме.

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