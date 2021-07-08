Виктор Гончаренко поделился целями "Краснодара" на следующий сезон
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко рассказал о целях команды на сезон.
– Виктор Михайлович, позади первый сбор в Австрии. Каковы мысли по итогам двух недель предсезонной подготовки?
– Это наш первый большой подготовительный период в "Краснодаре". Команда привыкает к тренерскому штабу, мы к команде. Парни работают в двухразовом режиме. Мне очень нравится отношение футболистов к работе: все тренируются с большим желанием. Ребятам приходится выдерживать большие нагрузки, но все справляются и профессионально относятся к восстановлению.
– В трех матчах – ничья и два поражения. Результаты настораживают или в контрольных играх они не имеют значения?
– Кто бы что ни говорил, для тренера важен результат. Побеждать хочется всегда. С другой стороны, в моей практике были случаи, когда побеждали на сборах, но ничего не могли выиграть в сезоне. Давайте исходить из того, что это подготовка. Важно, что футболисты на поле принимают решения на фоне усталости, а мы регулярно получаем пищу для размышлений. Это позволяет понять, в каком направлении нужно двигаться дальше. Пробуем разные сочетания в защите, ищем лучший вариант.
– По ощущениям, команда в начале пути?
– Иногда кажется, что мы продвинулись очень хорошо. Иногда – что вернулись на исходную точку. Тем не менее какое-то движение вперед идет постоянно.
– Как формулируются задачи в РПЛ-2021/22?
– Нужно сделать существенный шаг вперед по сравнению с предыдущим сезоном, – сказал белорусский специалист.
В прошедшем сезоне "Краснодар" набрал 41 очко в РПЛ заняв при этом 10 место.
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