Виктор Гончаренко подвел итоги первого испанского сбора ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о первом учебно-тренировочном сборе московского клуба.
"Мы хорошо поработали на первом сборе. У нас была немного другая работа по сравнению с предыдущими сезонами. Очень хорошо поработали в плане тактики, физической подготовки, стандартных положений", - приводит слова Гончаренко пресс-служба "армейцев".
На сборе в испанском ЦСКА провел два товарищеских матчах и в обоих добился крупных побед. Московский клуб разгромил сборную свободных агентов (7:0) и "Мурсию" (5:0).
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