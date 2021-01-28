Виктор Гончаренко подвел итоги первого испанского сбора ЦСКА 

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о первом учебно-тренировочном сборе московского клуба.

"Мы хорошо поработали на первом сборе. У нас была немного другая работа по сравнению с предыдущими сезонами. Очень хорошо поработали в плане тактики, физической подготовки, стандартных положений", - приводит слова Гончаренко пресс-служба "армейцев".

На сборе в испанском ЦСКА провел два товарищеских матчах и в обоих добился крупных побед. Московский клуб разгромил сборную свободных агентов (7:0) и "Мурсию" (5:0).

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