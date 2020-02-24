Виктор Гончаренко подвел итоги сборов ЦСКА в Испании
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги сборов "армецев".
"Мы много работаем для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении, хотя совершенству нет предела. Важно, что у нас появилась "химия", все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию "химии", и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат", - цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА
Напомним, что после 19 туров "армейцы" занимают в РПЛ четвертое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.
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|Команда
|М
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|Краснодар
|19
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|Ростов
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|ЦСКА Москва
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|Арсенал Тула
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|Уфа
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|Динамо Москва
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|Спартак Москва
|19
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|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
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|Рубин
|19
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|18
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|15
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|19
|18
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|Сочи
|18
|15