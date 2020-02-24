Виктор Гончаренко подвел итоги сборов ЦСКА в Испании

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Виктор Гончаренко подвел итоги сборов ЦСКА в Испании

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги сборов "армецев".

"Мы много работаем для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении, хотя совершенству нет предела. Важно, что у нас появилась "химия", все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию "химии", и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат", - цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА

Напомним, что после 19 туров "армейцы" занимают в РПЛ четвертое место, отставая от лидирующего "Зенита" на 11 очков.

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