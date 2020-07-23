Виктор Гончаренко пообещал усиление состава ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что московский клуб усилит состав в летнее трансферное окно.

"Сейчас сделаем все возможное, чтобы усилить команду. Тем более, что у нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно. Именно точечно", - приводит слова Гончаренко пресс-служба "армейцев".

Напомним, что ЦСКА финишировал на четвертом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем сезоне московский клуб выступит в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА договорился о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча.

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