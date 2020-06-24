Инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в Москву и готов вернуться к работе, но решение должно принять руководство клуба.

"По моим данным, Гончаренко вернулся в Москву и даже собирался вернуться к своим обязанностям, но пока клуб не принял решение как быть дальше. Так или иначе, решение будет за Гинером", - написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Напомним, что Гончаренко написал заявление об отставке после поражения ЦСКА от "Зенита" (0:4) в матче 23-го тура чемпионата России. Клуб не принял отставку, так как надеется, что тренер доработает до конца сезона. К матчу 24-го тура РПЛ с "Динамо" команду готовит старший тренер Сергей Овчинников.

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