Виктор Гончаренко впервые показал свою маленькую дочь



Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко впервые опубликовал фотографию своей маленькой дочери.

"Моя любимица!" - написал белорусский специалист в своем Instagram.

Кристина Гончаренко родилась 23 мая 2019 года. Также у тренера есть 12-летний сын Артем.

Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года. Под его руководством московский клуб становился обладателем Суперкубка России-2018. В нынешнем сезоне "армейцы" занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков в 22 турах.

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