Виктор Гусев составил символическую сборную Евро-2020
Известный телекомментатор Виктор Гусев представил собственную версию символической сборной Чемпионата Европы-2020.
Вратарь: Ян Соммер (Швейцария);
Защитники: Кайл Уокер, Харри Магуайр (оба - Англия), Джорджио Кьеллини (Италия), Йоаким Мехле (Дания);
Полузащитники: Поль Погба (Франция), Эмиль Форсберг (Швеция), Кевин Де Брюйне (Бельгия);
Нападающие: Рахим Стерлинг, Харри Кейн (оба - Англия), Патрик Шик (Чехия);
Тренер: Роберто Манчини (Италия).
Напомним, что финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 мск на стадионе "Уэмбли".
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|М
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|1
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|3
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|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1