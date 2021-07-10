Виктор Гусев составил символическую сборную Евро-2020

Известный телекомментатор Виктор Гусев представил собственную версию символической сборной Чемпионата Европы-2020.

Вратарь: Ян Соммер (Швейцария);

Защитники: Кайл Уокер, Харри Магуайр (оба - Англия), Джорджио Кьеллини (Италия), Йоаким Мехле (Дания);

Полузащитники: Поль Погба (Франция), Эмиль Форсберг (Швеция), Кевин Де Брюйне (Бельгия);

Нападающие: Рахим Стерлинг, Харри Кейн (оба - Англия), Патрик Шик (Чехия);

Тренер: Роберто Манчини (Италия).

Напомним, что финал Евро-2020 состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 мск на стадионе "Уэмбли".

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