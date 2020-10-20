Виктор Мозес не поможет "Спартаку" в матче с "Енисеем"



Нигерийский полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес пропустит матч заключительного тура группового этапа Кубка России с красноярским "Енисеем", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, такое решение принял главный тренер клуба Доменико Тедеско. По замыслу наставника, это поможет футболисту лучше подготовиться к матчу 12-го тура тура чемпионата России с "Краснодаром" (24 октября).

"Спартак" является лидером группы 2. "Красно-белые" набрали три очка при разнице мячей 5-1. Второе место с тремя очками занимает "Родина" (разница мячей 4-5). "Енисей" занимает последнее место в группе. Клуб не набрал ни одного очка при разнице мячей 0-3.

Матч "Енисей" - "Спартак" состоится завтра, 21 октября.

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