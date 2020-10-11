Виктор Мозес прошел медосмотр для перехода в "Спартак"

Нигерийский полузащитник лондонского "Челси" Виктор Мозес прошел медицинский осмотр для перехода в московский "Спартак", сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, результаты обследования станут известны в среду. Если все будет в порядке, хавбек перейдет в российский клуб. Ожидается, что "красно-белые" арендуют игрока на год с правом последующего выкупа. В прошлом сезоне Мозес выступал за "Интер" на правах аренды.

29-летний Мозес выступает за "Челси" с 2014 года. Всего он провел за "аристократов" 128 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 13 результативных передач.

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