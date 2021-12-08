Фото: инстаграм Виктора Мозеса/Автор неизвестен

Африканский агент Дрю Уи заявил, что полузащитник московского "Спартака" Виктор Мозес согласился вернуться в сборную Нигерии, которая в январе-феврале примет участие в Кубке Африки-2022.

"Мозес вернется в сборную Нигерии, но он не в восторге от этого. Он готов поиграть за сборную еще год. Виктор - профессионал", - приводит слова Уи Own Goal Nigeria.

30-летний Мозес в последний раз играл за сборную Нигерии на чемпионате мира 2018 года. Всего он провел за национальную команду 38 матчей и забил 12 голов.

В нынешнем сезоне Мозес провел за "Спартак" 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

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