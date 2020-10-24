Виктор Мозес забил первый гол за "Спартак"
Нигерийский полузащитник "Спартака" Виктор Мозес забил свой первый гол в составе московского клуба. Футболист отличился в первом матче матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром".
29-летний Мозес перешел в "Спартак" из лондонского "Челси" на правах аренды с правом последующего выкупа за 10 миллионов евро. Нигериец провел за "красно-белых" два матча и забил один гол.
Ранее Мозес выступал за "Кристал Пэлас", "Уиган", "Ливерпуль", "Сток Сити", "Вест Хэм", "Фенербахче" и "Интер". За сборную Нигерии сыграл 38 матчей и забил 12 голов. Чемпион Англии, обладатель Кубок Англии, победитель Лиги Европы, обладатель Кубка африканских наций.
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