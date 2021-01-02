Виктор Осимхен заразился коронавирусом
"Наполи" в своём официальном твиттере объявил о выявлении нового случая заражения коронавирусом в команде.
После возвращения из-за границы положительный тест на COVID-19 сдал нападающий Виктор Осимхен.
Сообщается, что болезнь у нигерийца протекает бессимптомно. С другими игроками он не контактировал.
В текущем сезоне Осимхен сыграл за "Наполи" 8 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
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