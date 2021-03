Виктор Вальдес близок к возвращению в "Барселону"

Экс-вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес в скором времени вернется в каталонский клуб, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Жоан Лапорта ранее обещал, что Вальдес вернется в структуру "блау-граны" в случае победы функционера на выборах президента клуба. Ожидается, что бывший голкипер будет будет тренером вратарей.

Víctor #Valdés returns to #Barça with Joan #Laporta: Valdes will have the position of #Barcelona goalkeeping coach. #transfers #FCB