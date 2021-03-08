Виктор Вальдес близок к возвращению в "Барселону"

Экс-вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес в скором времени вернется в каталонский клуб, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Жоан Лапорта ранее обещал, что Вальдес вернется в структуру "блау-граны" в случае победы функционера на выборах президента клуба. Ожидается, что бывший голкипер будет будет тренером вратарей.

Ранее Виктор тренировал молодежную команду. Однако он занимал эту должность только несколько месяцев, после чего возглавил клуб из 4-го дивизиона чемпионата Испании "Орта".