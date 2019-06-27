Виктор Вальдес может получить должность в "Барселоне"

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Виктор Вальдес может получить должность в "Барселоне"

Экс-голкипер "Барселоны" Виктор Вальдес может вернуться в клуб.

По сведениям Sport.es, 37-летний испанец может занять пост тренера в академии каталонского клуба. Ранее Вальдес получил лицензию категории УЕФА Pro.

Отмечается, что руководство "сине-гранатовых" оценило первую тренерскую работу Вальдеса в юношеской команде "Мораталаса", которая стала чемпионом в региональной лиге Мадрида.

Вальдес является воспитанником "Барселоны". Он выступал за клуб с 2000 по 2014 год и завоевал 21 трофей.

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