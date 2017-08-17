Виктор Вальдес решил завершить карьеру

Теги виктор вальдес

Виктор Вальдес решил завершить карьеруИспанский голкипер Виктор Вальдес, известный по выступлениям за каталонскую "Барселону", решил завершить свою карьеру игрока.

Как информирует El Mundo Deportivo, 35-летний вратарь, несмотря на поступившие ему предложения от "Бетиса", "Депортиво", "Лас-Пальмаса" и "Спортинга", решил закончить свои активные выступления в футболе. 

Напомним, что последним клубом Вальдеса был английский "Мидлсбро". За свою карьеру испанец шесть раз выиграл чемпионат своей страны, столько же раз - Суперкубок Испании, дважды - кубок Испании, трижды - кубок чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА и дважды клубный чемпионат мира.

Не пропустите: турнир прогнозов, анонс второго тура. | soccernews.ru

комментарии
Nos_Ibrahimovicha

давно пора

Ответить

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Германия в ожидании старта сезона: "Бавария" в первом туре встретится с "Байером"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
Полная таблица

топ-5 тегов