Виктор Вальдес решил завершить карьеру

Испанский голкипер Виктор Вальдес, известный по выступлениям за каталонскую "Барселону", решил завершить свою карьеру игрока.

Как информирует El Mundo Deportivo, 35-летний вратарь, несмотря на поступившие ему предложения от "Бетиса", "Депортиво", "Лас-Пальмаса" и "Спортинга", решил закончить свои активные выступления в футболе.

Напомним, что последним клубом Вальдеса был английский "Мидлсбро". За свою карьеру испанец шесть раз выиграл чемпионат своей страны, столько же раз - Суперкубок Испании, дважды - кубок Испании, трижды - кубок чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА и дважды клубный чемпионат мира.

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