Викторианский рождественский футбол: Смерти, пьянки и апельсины

Не для кого не секрет, что Рождество и Новый год – пожалуй, самые крупные праздники в году. Но в Англии это не период, когда можно расслабиться – наоборот, футболисты начинают играть по несколько матчей в неделю, и зачастую именно в это время и решается будущий чемпион. Впрочем, один день – 25-е – всегда отведён на семью и традиции. Встречи родственников, королевская речь, вкусная еда – это день для уединения. Но так было не всегда.

Если точнее, ещё до пятидесятых годов прошлого века в день Рождества было принято играть в футбол. Этому никто не удивлялся: государственных праздников было не много, и большая часть населения развлекалась исключительно походами на стадионы. В эпоху до телевизоров пересматривать «Один дома» не получилось бы, вот народ и наслаждался главной праздничной забавой – поддержкой своих любимцев.

Два дня, три игры

В 1888 «Эвертон» сыграл два матча в Рождество, а затем ещё один на Боксинг Дэй. Все три игры прошли на предыдущем стадионе клуба – на «Энфилде». Утром проводился Ланкаширский Кубок против «Блекберн Парк Роуд», в котором «ириски» выиграли, вырвав 3:2. А уже вечером проводился традиционный выставочный матч против «Улстера», в котором была достигнута победа 3:0. Посмотреть было на что: перед трёхтысячной (на то время – большой) публикой голом отметился голкипер Чарльз Джоллифф. А на Боксинг Дэй тяжко пришлось и зрителям, и футболистам: спасаясь от града, спортсмены смогли только разойтись безголевой мировой.

В 1889 на Рождество пришёлся первый официальный матч Футбольной Лиги – «Престон Норт Энд» сражался с «Астон Виллой». «Неуязвимые» и правда были таковыми – «Престон» был чемпионом, однако «Вилла» выиграла прошлую встречу. Вот это подарок на праздник – аж девять тысяч фанатов ринулись на игру, отложив на потом аппетитную индейку. Для новоиспечённой лиги – один из самых внушительных аншлагов.

Игроком матча стал Ник Росс – защитник, трансформировавшийся в нападающего. Его фишкой было угрожающе посвистывать на противника сквозь кривые подгнившие зубы. Благодаря нему «Престон» повёл, но ещё до перерыва «Вилла» отыгралась. Во втором тайме Росс забил дальний, а затем и третий. 3:2 – неплохое зрелище.

Дерби на Рождество было нормой. Например, в 1890 прошло одно из крупнейших противостояний раннего футбола – «Блекберн» против «Дарвена». Игра завершилась массовыми потасовками – о том, какой был день, все позабыли.

«Бродяги» поберегли своих лучших футболистов на Боксинг Дэй и выпустили резервистов. Это взбесило «Дарвен», который сначала отказался выходить, а затем сам выпустил второй состав. Это разгневало публику, и в результате оказались поломаны ворота, разгромлены трибуны и перепуганы сами игроки. Как сообщала газета Birmingham Daily Post, «таким образом, матч проведён не был».

По мере расширения Футбольной лиги клубы стали проделывать большие расстояния на Рождество. Общественный транспорт работал по расписанию, и фанаты с кумирами путешествовали вместе. Было принято на Рождество и Боксинг Дэй играть с одними командами, чтобы все путешествовали одинаково.

В 1908 зеркальные встречи закончились зеркальными результатами: «Манчестер Сити» переиграл «Челси» со счётом 2:1 на Рождество, а «Челси» – «Сити». «Бристоль» победил «Брэдфорд» 1:0, а затем так же проиграл. «В такие моменты форма не играет значения. Главное – травмы и усталость. Успех приходит к тем, у кого сильные резервы», – писали в The Times.

Жизнь и смерть

В 1909 игра между «Партик Тисл» и «Хиберниан» завершился трагедией: защитник «Хибс» и сборной Шотландии Джеймс Мейн получил смертельную травму. Поле «Фирхилл» было покрыто льдом, и товарищи Мейна жаловались, что рискуют жизнью, выходя на игру.

Перед перерывом игрок поскользнулся и столкнулся с Фрэнком Бранскомбом из «Партика». Его унесли на носилках с синяками и царапинами. Обескровленный «Хибс» уступил – 3:1. Мейн отправился домой, но вскоре был отправлен в больницу, где у него обнаружилась трещина кишечника. Операция не помогла, и он умер на следующий день.

Самым известным рождественским матчем была игра перемирия, которую проводили между собой солдаты Первой мировой. На Рождество более 100 тыс. солдат отложили оружие и сразились на футбольной поляне. Это полумифическое событие, но многочисленные письма подтверждают факт того, что оно всё же имело место быть.

Отмена футбола на период войны привела к возникновению нескольких женских команд – например, популярной «Дик, Керрс Ледис», которая провела дебютный матч на Рождество 1917. Праздничная атмосфера была подпорчена войной, но временное отвлечение позволило перестать волноваться и собрать деньги на благотворительность.

Все игроки под предводительством Элис Келл работали на местной фабрике в Престоне. Игра прошла на «Дипдейле» против фабрики «Култард», и завершалась победой «Дик, Керрс» со счётом 4:0. «Игра форварда была на удивление хороша», - отметил репортёр Daily Post. «У одной-двух дам нашёлся недюжинный талант к контролю мяча». На игру пришло 10 тыс. человек, а местный госпиталь собрал 488 фунтов.

В то время как зрители были рады футболу в праздник, футбол оставался темой спорной для церкви. Воскресный футбол был всё ещё запрещён, а некоторые игроки отказывались работать в Рождество. Их нельзя было заставить – даже правила Ассоциации гласили, что «никакой клуб не имел права заставлять футболистов играть на Рождество или Страстную Пятницу». Так команды временно лишались своих звёзд – например, английских сборников Артура Бриджетта из «Сандерденда» и Гарольда Флеминга из «Суиндона».

Вплоть до 1925 года «Арсенал» вообще не мог выступать дома на Рождество. «Хайбери» был построен на земле, которой владел «Святой колледж Св. Иоанна», который запрещал проводить матчи на религиозные праздники. В 1925 «канониры» выкупили землю и отыграли свой первый рождественский бой против «Ноттс Каунти». На игру пришло 33,500 зрителей, и матч завершился уверенной победой со счётом 3:0 – подсобил знаменитый Чарли Бьюкен.

Туманные головы

Праздничный период приносил клубам много денег, но сами футболисты играть не очень-то и хотели. Многие любили подвыпить, и не собирались изменять старым традициям. Клубы даже дарили своим подопечным алкоголь, лишь бы те не возмущались.

Нападающий «Клэптон Ориент» Тэд Кроуфорд вспоминал, что как-то вся его команда заявилась на рождественский матч с «Борнмутом» пьяной. Спасибо бочонку пива, подаренному тренером! Кроуфорд еле на ногах стоял, и вскоре рухнул на поле – без помощи соперника. «Клэптон», ныне зовущийся «Лейтоном», проиграл 2:1. К Боксинг Дэй футболисты протрезвели и выиграли.

В 1937 играть мешал туман не в голове, а на поле. Вся Британия оказалась покрыта белёсым полотном, в результате чего многие матчи были перенесены. «Челси» и «Чарльтон» решили играть несмотря ни на что, и даже забили по голу, но во втором тайме туман усилился, а голкипер Сэм Бартрам с трудом мог видеть одноклубников. «Мы были хороши, и постоянно атаковали, но чем дальше, тем меньше своих я замечал».

Несколько минут Бартрам расхаживал у ворот, предполагая, что его команда продолжает доминировать на половине соперника. Спустя определённое время к нему подошла одинокая фигура: «Что ты тут делаешь?» - спросил озадаченный полицейский. «Игру остановили четверть часа назад. Поле пустое».

«Когда я вернулся в раздевалку, одноклубники, уже в полотенцах, попадали на пол со смеху».

Традиция продолжалась и в период Второй мировой. В 1940 «Норвич» принимал «Брайтон», но на игру приехало лишь пятеро игроков: один основной, три из молодёжки и один арендованный. Собрать команду получилось, предложив сыграть зрителям с трибун. В результате «Норвич» выиграл со счётом 18:0, а Фред Чадвик забил шесть мячей.

В тот год во время Рождества зрители увидели 210 голов. «Саутенд» побил «Клэптон Ориент» со счётом 9:3, «Борнмут» сделал «Бристоль» с результатом 7:1, «Мансфилд» разгромил «Сток» 7:2, «Бери» и «Галифакс» разошлись ничьёй 5:5.

Несколько команд тогда сыграло дважды: «Лестер» проиграл 5:2 «Нортгемптону» утром, а затем выиграл у него же вечером со счётом 7:2. Тогда даже разрешили «приглашать» чужих футболистов, и Томми Лоутон сначала сыграл за «Эвертон» против «Ливерпуля», а затем за «Транмир» против «Крю» вечером. Лен Шаклтон выступил за «Брэдфорд Парк Авеню» против «Лидса» утром, а затем забил в составе «Брэдфорда» в ворота «Хаддерсфилда».

В 1949 футбол достиг пика своей популярности в послевоенное время. Рождественскую программу Лиги посетило 3,5 млн. болельщиков – тогда за четыре дня проводилось три игры. Для многих рождественская встреча стала первой в сезоне. Фанаты собиралась, чтобы спеть колядки, делились сигаретами и фляжками. Никакой агрессии по отношению друг к другу – устав от войны, все просто наслаждались компаний друг друга и любимым спортом.

Среди странных послевоенных традиций рождественского футбола можно было отметить кидание апельсиновых корок в футболистов. Апельсины были на то время роскошью и популярным подарком. «Люди держали их в чулках, а затем швыряли в соперника», - вспоминал Чарли Миттен из «Манчестер Юнайтед». «Да и не только в соперника!»

Праздничная Европа

Не только в Англии любили отметить Рождество футболом. 25 декабря 1955 прошёл первый матч Междугороднего Кубка ярмарок, который считается предшественником Лиги Европы. В нём приняли участие «Барселона XI» (по сути «Барса» плюс один футболист «Эспаньола») и «Копенгаген XI». На «Камп Ноу» каталонцы закатали четыре ещё до первого свистка. В итоге – 6:2.

В тот же день «Реал» играл с белградским «Партизаном» в четвертьфинале Кубка Европы. Испанцы выиграли 4:0 в итоге взяли кубок. «Барса» же довольствовалась золотом Кубка ярмарок.

Играли в такой день и сборные – например, в Южной Америке, где Аргентина, Бразилия, Эквадор и Парагвай приняли участие в Копа Америка. В Европе Франция устраивала товарищеские игры с Бельгией в 1952, 1955 и 1963 – и проиграла все три. В 1957 французы сыграли вничью с болгарами 2:2. Среди других команд, которые радовали зрителей в Рождество, можно выделить Китай, Южную Корею, Израиль, Палестину, Гану и Узбекистан. Недавно, в 2012, ОАЭ выиграли у Йемена.

В Англии традиция рождественских матчей стала исчезать в 1957 после появления прожекторов и, соответственно, вечерних игр. Зрители обнаружили, что им нравится проводить праздник в тепле дома. В 1958 всего три матча состоялось 25 декабря, а через год – только один. В Шотландии такой традиции и вовсе практически не было, и на Рождество играли только если это была суббота. В последний раз такая игра проводилась в 1976.

В 1983 проводились попытки вернуть футбол на Рождество. «Брентфорд» из Третьего дивизиона запланировал игру с «Уимблдоном» в 11 утра, но фанаты обоих клубов возмутились, и матч перенесли.

В Северной Ирландии же всё остаётся, как раньше: финал «Кубка Стила», которому уже 120 лет, всегда проводится в один день.

Что касается телевидения, то первым рождественским матчем по ТВ стало противостояние «Норвича» и «Вест Хэма» в 1988. «Норвич» выиграл, а комментировал тогда Мартин Тайлер, который продолжает работать и по сей день.

Юрий Сергеев

