Виктория Боня: "Мечтаю плюнуть в лицо Быстрову"
Телеведущая Виктория Боня рассказала о своём отношении к известному в прошлом футболисту Владимиру Быстрову.
Она призналась, что после высказываний экс-полузащитника "Зенита" и "Спартака" в адрес певицы Анны Семенович хочет плюнуть ему в лицо.
"Я считаю, очень мерзко и очень подло быть Быстровым! У Ани определённый диагноз, её грудь растёт, для неё это большая проблема! Она не может жить так, как мы живём с вами на все сто. И такое говорить. И вообще, у женщин не сиськи, дорогие мужчины, а грудь! Мне мерзко такое слышать от публичного человека. Если бы он такое сказал про меня, то я бы плюнула ему в лицо.
Анна предложила отрезать Владимиру кое-что, чтобы лучше бегать и забивать голы? Ему нечего отрезать. Я думаю, там всё размером с напёрсток и перепелиные... ну вы поняли. О чём я сейчас мечтаю? Плюнуть в рожу Быстрову", - сказала Боня.
Не пропустите: Быстров - про Анну Семенович: "Скажите, чтобы приходила без лифчика". | http://soccernews.ru
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