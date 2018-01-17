Виктория Боня - новая подруга Маруана Феллаини

На прошлой неделе британские папарацци выложили в сеть Интернет фото с романтического ужина полузащитника "Манчестер Юнайтед" Маруана Феллаини и бывшей звезды реалити-шоу "Дом-2" Виктории Бони. Пока пара официально не подтвердила свои отношения и не давала никаких комментариев по этому поводу. Но уже сам факт встречи с бельгийским хавбеком дает повод включить российскую красотку в нашу постоянную рубрику.

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