Виктория Боня рассказала, как за ней ухаживал Неймар

Российская телеведущая, модель и светская львица Виктория Боня рассказала, что за ней ухаживал нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар.

"Неймар — классный парень, но у него есть проблема. Он очень любит женщин. Бабник страшный! Были моменты, когда он проявлял себя по отношению ко мне как мужчина к женщине. И в гости звал, и говорил: "Давай увидимся, куда-то сходим". Но я понимала, что нужно дозировать общение и не переходить на романтические встречи.

У Неймара была девушка, а для меня мужчина должен быть только моим. Первое: Неймар не был свободен. Второе: у меня уже были отношения с футболистами, и я знаю, каково это. Когда тебе 20 лет, это классно. Но когда у тебя есть ребенок, это уже не тот вариант. Мне не нужно ставить галочку, что я переспала с Неймаром", - приводит слова Бони "Спорт-Экспресс".

41-летняя Боня вместе с дочерью проживает в Монако. В 2019 году она побывала на дне рождения Неймара.

Не пропустите: Виктория Боня: "Я целовалась с Мбаппе. Думала, меня посадят за педофилию". | http://soccernews.ru