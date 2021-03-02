Виктория Боня рассказала, как за ней ухаживал Неймар
Российская телеведущая, модель и светская львица Виктория Боня рассказала, что за ней ухаживал нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар.
"Неймар — классный парень, но у него есть проблема. Он очень любит женщин. Бабник страшный! Были моменты, когда он проявлял себя по отношению ко мне как мужчина к женщине. И в гости звал, и говорил: "Давай увидимся, куда-то сходим". Но я понимала, что нужно дозировать общение и не переходить на романтические встречи.
У Неймара была девушка, а для меня мужчина должен быть только моим. Первое: Неймар не был свободен. Второе: у меня уже были отношения с футболистами, и я знаю, каково это. Когда тебе 20 лет, это классно. Но когда у тебя есть ребенок, это уже не тот вариант. Мне не нужно ставить галочку, что я переспала с Неймаром", - приводит слова Бони "Спорт-Экспресс".
41-летняя Боня вместе с дочерью проживает в Монако. В 2019 году она побывала на дне рождения Неймара.
Не пропустите: Виктория Боня: "Я целовалась с Мбаппе. Думала, меня посадят за педофилию". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Матчи 21 тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Розанове
-
Галицкий сократил вложения в "Краснодар"
-
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера "Алании"
-
Айзейя Томас грубо отреагировал на слова Златана Ибрагимовича
-
Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе
-
Буффон решил, когда закончит карьеру
-
Хавбек "Локомотива" Баринов рассказал, когда он планирует перебраться в Европу
-
Определились все участники 1/4 финала Кубка России
-
"Уфа" разгромила "Урал" и вышла в четвертьфинал Кубка России
-
Урунов отметился результативным действием во 2-м матче после возвращения в "Уфу"
-
Не забуду никогда: Уткин отреагировал на известие о смерти Розанова
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в Испании
-
Розанову стало плохо перед смертью: подробности трагедии
-
"Спартак", "Локомотив" и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова
-
Гонсало Игуаин удивил фанатов новым имиджем (фото)
-
Новичок ЦСКА назвал сумасшествием дорожное движение в Москве
-
Экс-защитник "Спартака" Митрески рассказал, почему клуб провалился в Лиге Чемпионов, проиграв все матчи со счетом 1:18
-
Умер комментатор Юрий Розанов
-
Мората оценил шансы "Ювентуса" на чемпионство
-
Бывший игрок "Спартака" Митрески рассказал, как к Путину относятся в Северной Македонии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13