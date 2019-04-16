Виктория Боня: "У Шейк был пятилетний контракт с Роналду. У его нынешней девочки такой же"

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Виктория Боня: "У Шейк был пятилетний контракт с Роналду. У его нынешней девочки такой же"

Известная телеведущая Виктория Боня рассказала, что между нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и его девушкой Джорджиной Родригес заключен контракт.

"Сейчас женщины готовы на все. У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был контракт на пять лет. Потом он закончился, и они расстались. У новой девочки спортсмена, насколько я знаю, точно такой же контракт с ним. Но я бы не хотела для себя такой участи. Хочу полноценную семью и настоящего мужа", - приводят слова Бони российские СМИ.

Напомним, что у 34-летнего Роналду и 24-летней Родригес 12 ноября 2017 года родилась дочь, которую назвали Алана Мартина. Также у португальца есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.

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