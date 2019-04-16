Виктория Боня: "У Шейк был пятилетний контракт с Роналду. У его нынешней девочки такой же"
Известная телеведущая Виктория Боня рассказала, что между нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду и его девушкой Джорджиной Родригес заключен контракт.
"Сейчас женщины готовы на все. У модели Ирины Шейк и футболиста Криштиану Роналду был контракт на пять лет. Потом он закончился, и они расстались. У новой девочки спортсмена, насколько я знаю, точно такой же контракт с ним. Но я бы не хотела для себя такой участи. Хочу полноценную семью и настоящего мужа", - приводят слова Бони российские СМИ.
Напомним, что у 34-летнего Роналду и 24-летней Родригес 12 ноября 2017 года родилась дочь, которую назвали Алана Мартина. Также у португальца есть еще трое детей, которые были рождены от суррогатных матерей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|Парма
|32
|35
|14
|СПАЛ
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11