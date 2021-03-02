Виктория Боня: "Я целовалась с Мбаппе. Думала, меня посадят за педофилию"
Телеведущая Виктория Боня рассказала об "интрижке" с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе несколько лет назад.
"Я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было 17 лет. Не, ну а что такого? Я была свободной, он - тоже. Но я не знала, что ему было 17! Я когда это узнала, то подумала: Боже, меня же посадят за педофилию. Почему дальше не развились отношения? Да потому что неинтересно. Ну поцеловались и поцеловались...
Я так не люблю. Мне надо, чтобы меня удивляли, дарили цветы. Я же очень избалована вниманием. Потом мы встретились с французом на "Формуле-1". И смотрю, он думает, что вот сейчас всё состоится, а я не могу так. И так было со многими", - поведала Боня.
Напомним, что в тот период Мбаппе являлся игроком "Монако" и ещё не был мировой суперзвездой.
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|М
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|Лилль
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|28
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|7
|Лион
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|Монпелье
|28
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|9
|Монако
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|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13