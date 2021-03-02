Виктория Боня: "Я целовалась с Мбаппе. Думала, меня посадят за педофилию"

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Виктория Боня: "Я целовалась с Мбаппе. Думала, меня посадят за педофилию"

Телеведущая Виктория Боня рассказала об "интрижке" с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе несколько лет назад.

"Я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было 17 лет. Не, ну а что такого? Я была свободной, он - тоже. Но я не знала, что ему было 17! Я когда это узнала, то подумала: Боже, меня же посадят за педофилию. Почему дальше не развились отношения? Да потому что неинтересно. Ну поцеловались и поцеловались...

Я так не люблю. Мне надо, чтобы меня удивляли, дарили цветы. Я же очень избалована вниманием. Потом мы встретились с французом на "Формуле-1". И смотрю, он думает, что вот сейчас всё состоится, а я не могу так. И так было со многими", - поведала Боня.

Напомним, что в тот период Мбаппе являлся игроком "Монако" и ещё не был мировой суперзвездой.

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