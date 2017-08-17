"Виктория Плзень" обыграла АЕК, "Атлетик" перестрелял "Панатинаикос"

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"Виктория Плзень" обыграла АЕК, "Атлетик" перестрелял "Панатинаикос"

Представляем результаты матчей раунда плей-офф Лиги Европы.

"Виктория Плзень" – АЕК 3:1 

Голы: Баррера, 8 - 0:1, Бакош, 29 - 1:1, Коларж, 36 - 2:1, Бакош (пен), 74 - 3:1 

"Виктория Плзень": Грушка, Губник, Лимберски, Ржезник, Гаек, Горшава, Грошовски, Коларж, Пиларж (Копиц, 63), Земан (Чермак, 84), Бакош (Ржезничек, 76).

АЕК: Пабло, Мойсов, Мурильо, Антониадис (Тете, 75), Катала, Тричковски, Ларена, Лабан (Хевел, 82), Баррера, Труйольс, Томас (Митидис, 86).

Предупреждения: Труйольс (28), Бакош (34), Лабан (73), Коларж (85), Мойсов (87).


"Панатинаикос" – "Атлетик" 2:3

Голы: Лод, 29 - 1:0, Кабесас, 55 - 2:0, Адурис, 68 - 2:1, Де Маркос, 71 - 2:2, Адурис (пен), 74 - 2:3

"Панатинаикос": Влаходимос, Моледо, Кутрубис, Рейш, Молинс (Хадзийованис, 72), Кабесас (Донис, 84), Лод, Курбелис, Альтман (Лусиано, 51), Зека, Хульт.

"Атлетик": Яго Эррерин, Лапорт, Эчейта, Баленсиага, Иньиго Лекуэ (Иньяки Уильямс, 57), Рауль Гарсия, Микель Весга, Муниаин (Сусаета, 84), Беньят (Сан Хосе, 77), Де Маркос, Адурис.

Предупреждения: Рауль Гарсия (21), Эчейта (31), Курбелис (45), Сан Хосе (88).


"Лудогорец" – "Судува" 2:0

Голы: Моци, 61 - 1:0, Вура, 75 - 2:0

"Лудогорец": Ренан, Пластун, Моци, Сисиньо, Натанаэл, Дяков, Саша, Абель, Кристалдо (Кампаньяро, 90), Вура (Лукоки, 78), Кешерю (Жоао Пауло, 88).

"Судува": Кардум, Леймонас, Славицкас, Абу Бакр, Хведукас (Велюлис, 54), Вежявичюс (Шяшплаукис, 80), Вербицкас, Янкаускас, Янушаускас (Манзорро, 68), Керла, Чиникас.

Предупреждения: Чиникас (5), Абу Бакр (41), Моци (41), Вежявичюс (42), Лукоки (86).


"Альтах" – "Маккаби Тель-Авив" 0:1 

Гол: Кьяртанссон, 67 - 0:1

"Альтах": Кобрас, Цех, Линхарт, Цвишенбруггер, Нгамале, Гебауэр (Грбич, 71), Нутц, Саломон, Добрас, Нетцер, Галвао.

"Маккаби Тель-Авив": Райкович, Тиби, Давидзада, Шпунгин, Бен Хаим, Рикан, Баттоккио (Филипенко, 85), Еини, Ацили (Миха, 65), Кьяртанссон, Шенфельд (Перец, 73).

Предупреждения: Нгамале (20), Шенфельд (31), Еини (84), Галвао (84). | http://soccernews.ru

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