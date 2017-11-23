"Виктория Пльзень" обыграла "Стяуа", "Лугано" сильнее "Хапоэля"
Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе G. "Лугано" дома минимально переиграл "Хапоэль", "Виктория Пльзень" на своем поле была сильнее "Стяуа".
"Лугано" Швейцария – "Хапоэль" Беер-Шева, Израиль - 1:0 (0:0)
Гол: Карлиньос, 50 - 1:0
"Лугано": Киассумбуа, Големич, Сульмони, Руйе, Михайлович, Вечеи, Пиччинокки (Чулина, 90), Боттани (Ледесма, 76), Саббатини, Мариани, Карлиньос (Герндт, 55).
"Хапоэль": Гореш, Эльхамед, Корхут, Битон, Мигел Витор, Ради, Огу (Пекхарт, 46), Эйнбиндер (Охана, 58), Куэнка (Меликсон, 73), Нвакаэме, Саар.
"Виктория Пльзень" Чехия – "Стяуа" Румыния - 2:0 (0:0)
Голы: Петржела, 49 - 1:0, Копиц, 76 - 2:0
"Виктория Пльзень": Грушка, Гейда, Лимберски, Ржезник, Губник, Горшава, Грошовски, Коларж (Чермак, 84), Петржела (Живулич, 88), Копиц, Ржезничек (Бакош, 66).
"Стяуа": Влад, Бэлаше, Планич, Жуниор, Филип (Тэнасе, 46), Попеску, Энаке, Ман, Коман (Будеску, 64), Алибек, Голофка (Неделку, 46).
Положение команд: Стяуа - 10, Виктория Пльзень - 9, Лугано - 6, Хапоэль - 4.
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|М
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|Вильярреал
|5
|11
|2
|Славия Прага
|5
|8
|3
|Астана
|5
|7
|4
|Маккаби Тель-Авив
|5
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|5
|10
|2
|Партизан
|5
|8
|3
|Шкендербеу
|5
|5
|4
|Янг Бойз
|5
|3
|Группа C
|М
|О
|1
|Брага
|5
|10
|2
|Лудогорец
|5
|8
|3
|Истанбул ББ
|5
|5
|4
|Хоффенхайм
|5
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Милан
|5
|11
|2
|АЕК
|5
|7
|3
|Аустрия Вена
|5
|4
|4
|Риека
|5
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Аталанта
|5
|11
|2
|Лион
|5
|11
|3
|Аполлон
|5
|3
|4
|Эвертон
|5
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Шериф
|5
|9
|2
|Локомотив Москва
|5
|8
|3
|Копенгаген
|5
|6
|4
|Злин
|5
|2
|Группа G
|М
|О
|1
|Стяуа Бухарест
|5
|10
|2
|Виктория Плзень
|5
|9
|3
|Лугано
|5
|6
|4
|Хапоэль Беэр-Шева
|5
|4
|Группа H
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|5
|10
|2
|Црвена Звезда
|5
|6
|3
|Кельн
|5
|6
|4
|БАТЭ
|5
|5
|Группа I
|М
|О
|1
|Зальцбург
|5
|11
|2
|Марсель
|5
|7
|3
|Коньяспор
|5
|5
|4
|Витория Гимарайнш
|5
|4
|Группа J
|М
|О
|1
|Эстерсунд ФК
|5
|10
|2
|Атлетик Бильбао
|5
|8
|3
|Заря Луганск
|5
|6
|4
|Герта
|5
|4
|Группа K
|М
|О
|1
|Лацио
|5
|13
|2
|Ницца
|5
|9
|3
|Зульте-Варегем
|5
|4
|4
|Витесс
|5
|2
|Группа L
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|5
|13
|2
|Реал Сосьедад
|5
|12
|3
|Русенборг
|5
|4
|4
|Вардар
|5
|0