"Виктория Пльзень" обыграла "Стяуа", "Лугано" сильнее "Хапоэля"

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"Виктория Пльзень" обыграла "Стяуа", "Лугано" сильнее "Хапоэля"

Завершились матчи пятого тура группового этапа Лиги Европы в группе G. "Лугано" дома минимально переиграл "Хапоэль", "Виктория Пльзень" на своем поле была сильнее "Стяуа".

"Лугано" Швейцария – "Хапоэль" Беер-Шева, Израиль - 1:0 (0:0)
Гол: Карлиньос, 50 - 1:0

"Лугано": Киассумбуа, Големич, Сульмони, Руйе, Михайлович, Вечеи, Пиччинокки (Чулина, 90), Боттани (Ледесма, 76), Саббатини, Мариани, Карлиньос (Герндт, 55).

"Хапоэль": Гореш, Эльхамед, Корхут, Битон, Мигел Витор, Ради, Огу (Пекхарт, 46), Эйнбиндер (Охана, 58), Куэнка (Меликсон, 73), Нвакаэме, Саар.

"Виктория Пльзень" Чехия – "Стяуа" Румыния - 2:0 (0:0)
Голы: Петржела, 49 - 1:0, Копиц, 76 - 2:0

"Виктория Пльзень": Грушка, Гейда, Лимберски, Ржезник, Губник, Горшава, Грошовски, Коларж (Чермак, 84), Петржела (Живулич, 88), Копиц, Ржезничек (Бакош, 66).

"Стяуа": Влад, Бэлаше, Планич, Жуниор, Филип (Тэнасе, 46), Попеску, Энаке, Ман, Коман (Будеску, 64), Алибек, Голофка (Неделку, 46).

Положение команд: Стяуа - 10, Виктория Пльзень - 9, Лугано - 6, Хапоэль - 4.

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