"Виктория Пльзень" победила "Хапоэль", "Лугано" переиграл "Стяуа"

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"Виктория Пльзень" победила "Хапоэль", "Лугано" переиграл "Стяуа"

Завершились матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы в группе G. "Виктория Пльзень" на выезде была сильнее "Хапоэля", "Стяуа" дома уступила "Лугано".

"Хапоэль" Беер-Шева, Израиль – "Виктория Пльзень" Чехия - 0:2 (0:1)
Голы: Гейда, 28 - 0:1, Горшава, 83 - 0:2

"Хапоэль": Хаимов, Таа, Корхут, Эло, Эльхамед, Ради, Браун, Куэнка (Зрихан, 67), Эйнбиндер (Меликсон, 59), Охана, Пекхарт.

"Виктория Пльзень": Грушка, Гейда, Лимберски, Ржезник, Губник, Горшава, Грошовски, Коларж (Чермак, 77), Петржела (Пиларж, 58), Копиц, Крменчик (Бакош, 89).

"Стяуа" Румыния – "Лугано" Швейцария - 1:2 (0:2)
Голы: Дапрела, 3 - 0:1, Вечеи, 32 - 0:2, Гноэре, 60 - 1:2

"Стяуа": Влад, Бэлаше, Ларие, Жуниор, Неделку, Попеску, Энаке, Вильям (Гноэре, 41), Коман, Голофка (Ман, 46), Тэнасе (Момчилович, 61).

"Лугано": да Коста, Ковачич, Дапрела, Яо (Бну-Марзук, 87), Големич, Мариани, Вечеи, Милосавлевич, Боттани, Чулина (Михайлович, 74), Пиччинокки (Саббатини, 41).

Положение команд: Виктория Пльзень - 12, Стяуа - 10, Лугано - 9, Хапоэль - 4.

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