"Виктория Пльзень" разгромила "Лугано", "Стяуа" и "Хапоэль" сыграли вничью

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"Виктория Пльзень" разгромила "Лугано", "Стяуа" и "Хапоэль" сыграли вничью

Завершились матчи 4-го тура группового этапа Лиги Европы в группе G. "Виктория Пльзень" на своем поле крупно победила "Лугано", "Стяуа" разошлась миром с "Хапоэлем".

"Виктория Пльзень" Чехия – "Лугано" Швейцария - 4:1 (3:1)
Голы: Крменчик, 4 - 1:0, Мариани, 15 - 1:1, Крменчик, 19 - 2:1, Горшава, 45 - 3:1, Чермак, 56 - 4:1

"Виктория Пльзень": Грушка, Гейда, Лимберски, Ржезник, Гаек, Горшава (Живулич, 86), Грошовски, Чермак, Петржела, Копиц (Пиларж, 74), Крменчик (Ржезничек, 65).

"Лугано": да Коста, Големич, Сульмони, Дапрела, Саббатини, Михайлович, Мариани, Ледесма (Милосавлевич, 83), Боттани, Карлиньос (Вечеи, 62), Герндт (Бну-Марзук, 76).

"Стяуа" Румыния – "Хапоэль" Беер-Шева, Израиль - 1:1 (1:1)
Голы: Коман, 31 - 1:0, Саар, 37 - 1:1

"Стяуа": Ницэ, Бэлаше, Ларие, Жуниор, Ман (Филипе Тейшейра, 46), Филип, Пинтилий, Энаке, Будеску, Коман (Тэнасе, 65), Алибек (Гноэре, 70).

"Хапоэль": Гореш, Мигел Витор (Охана, 70), Эльхамед, Корхут, Таа, Эйнбиндер, Ради, Куэнка (Меликсон, 76), Эло, Нвакаэме, Саар (Барда, 82).

Положение команд: Стяуа - 10, Виктория Пльзень - 6, Хапоэль - 4, Лугано - 3.

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