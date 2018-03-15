"Виктория Пльзень" – "Спортинг" - 2:1 (обзор)

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"Виктория Пльзень" – "Спортинг" - 2:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Викторией Пльзень" и "Спортингом" (2:1).

Видео: "Виктория Пльзень" – "Спортинг".

Не пропустите: "Спортинг" уступил "Виктории Пльзень", но по сумме двух встреч вышел в 1/4 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru

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