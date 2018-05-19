"Виктория Плзень" стала чемпионом Чехии

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"Виктория Плзень" стала чемпионом Чехии

"Виктория Плзень" досрочно стала чемпионом Чехии.

"Красно-синие" в предпоследнем туре первенства обыграли "Теплице" и стали недосягаемыми для конкурентов.

Отметим, что "Виктория Плзень" взяла золотые медали в пятый раз в истории. 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Славия Прага 29 66
2 Виктория Плзень 29 64
3 Спарта Прага 29 56
4 Млада Болеслав 29 49
5 Теплице 29 48
6 Злин 29 38
7 Дукла Прага 29 37
8 Яблонец 29 36
9 Слован Либерец 29 36
10 Карвина 29 34
11 Брно 29 32
12 Словацко 29 31
13 Богемианс 1905 29 28
14 Высочина Йиглава 29 27
15 Градец Кралове 29 24
16 Прибрам 29 22
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