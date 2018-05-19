"Виктория Плзень" стала чемпионом Чехии

"Виктория Плзень" досрочно стала чемпионом Чехии.

"Красно-синие" в предпоследнем туре первенства обыграли "Теплице" и стали недосягаемыми для конкурентов.

Отметим, что "Виктория Плзень" взяла золотые медали в пятый раз в истории.

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