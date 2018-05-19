"Виктория Плзень" стала чемпионом Чехии
"Виктория Плзень" досрочно стала чемпионом Чехии.
"Красно-синие" в предпоследнем туре первенства обыграли "Теплице" и стали недосягаемыми для конкурентов.
Отметим, что "Виктория Плзень" взяла золотые медали в пятый раз в истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Славия Прага
|29
|66
|2
|Виктория Плзень
|29
|64
|3
|Спарта Прага
|29
|56
|4
|Млада Болеслав
|29
|49
|5
|Теплице
|29
|48
|6
|Злин
|29
|38
|7
|Дукла Прага
|29
|37
|8
|Яблонец
|29
|36
|9
|Слован Либерец
|29
|36
|10
|Карвина
|29
|34
|11
|Брно
|29
|32
|12
|Словацко
|29
|31
|13
|Богемианс 1905
|29
|28
|14
|Высочина Йиглава
|29
|27
|15
|Градец Кралове
|29
|24
|16
|Прибрам
|29
|22