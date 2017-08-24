"Виктория Плзень" сыграла вничью с АЕК и пробилась в групповой этап Лиги Европы

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"Виктория Плзень" сыграла вничью с АЕК и пробилась в групповой этап Лиги Европы

В рамках раунда плей-офф Лиги Европы АЕК сыграл вничью с "Викторией Плзень", однако результат первой встречи (1:3) позволил чешскому клубу пройти дальше.

АЕК - "Виктория Плзень" 0:0

АЕК: Пабло, Мурильо, Катала, Труйольс (Митидис, 75), Мойсов, Ларена, Баррера, Тричковски (Рушиас, 83), Тете, Толемесс, Томас (Хевел, 66).

"Виктория Плзень": Грушка, Губник, Лимберски, Ржезник, Гейда, Грошовски, Чермак, Коларж (Живулич, 78), Копиц (Петржела, 57), Земан, Бакош (Ржезничек, 70).

Предупреждения: Бакош (26), Труйольс (39), Грошовски (45), Грушка (52), Земан (53), Петржела (81), Лимберски (86). | http://soccernews.ru

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