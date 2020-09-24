"Виктория" разгромила "Сеннерйюск" в матче отбора Лиги Европы

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"Виктория" разгромила "Сеннерйюск" в матче отбора Лиги Европы

Чешская "Виктория" переиграла "Сеннерйюск" в матче 3-го отборочного раунда Лиги

"Виктория" - "Сеннерйюск" - 3:0 (2:0)

Голы: Ондрашек, 35 (с пенальти) - 1:0, Ба Луа, 41 - 2:0, Качер, 51 - 3:0.

В четвертом отборочном раунде "Виктории" встретится с победителем пары "Хапоэля" из Беэр-Шевы и "Мотеруэллом".

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