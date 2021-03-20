Вильена близок к уходу из "Краснодара"
Фото сайт РПЛ
Хавбек "Краснодара" Тонни Вильена с высокой долей вероятности покинет клуб летом.
По информации "Чемпионата", голландец сам захотел сменить команду по окончании текущего сезона.
26-летний футболист интересен нескольким клубам из топ-5 европейских лиг, названия которых не раскрываются.
Вильена выступает за "Краснодар" с лета 2019 года, сыграл 58 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
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