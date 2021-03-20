Вильена близок к уходу из "Краснодара"

Теги краснодартонни триндаде де вильена

Вильена близок к уходу из "Краснодара"

Фото сайт РПЛ

Хавбек "Краснодара" Тонни Вильена с высокой долей вероятности покинет клуб летом.

По информации "Чемпионата", голландец сам захотел сменить команду по окончании текущего сезона.

26-летний футболист интересен нескольким клубам из топ-5 европейских лиг, названия которых не раскрываются.

Вильена выступает за "Краснодар" с лета 2019 года, сыграл 58 матчей, забил 7 голов и сделал 7 ассистов. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

Не пропустите: Гончаренко может летом возглавить "Краснодар". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS

"Барселона" признана лучшим клубом Европы за последнее десятилетие по версии IFFHS

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов