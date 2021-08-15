Вильена намерен покинуть "Краснодар" из-за конфликта с одноклубником

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Хавбек "Краснодара" Тонни Вильена хочет покинуть клуб.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, причиной является конфликт игрока с форвардом команды Владимиром Ильиным.

"После конфликта с Ильиным Вильена сказал, что больше не хочет тренироваться и желает уйти из "Краснодара". Голландец попросил выставить его на трансфер", - сообщает источник.

Отметим, что сегодня Вильена пропускает игру РПЛ против тульского "Арсенала". "Краснодар" приобрел Вильену в 2019 году за 9 миллионов евро.

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