Вильена намерен покинуть "Краснодар" из-за конфликта с одноклубником

Теги краснодартонни триндаде де вильенавладимир ильин

Вильена намерен покинуть "Краснодар" из-за конфликта с одноклубником Фото сайт РПЛ

Хавбек "Краснодара" Тонни Вильена хочет покинуть клуб.

Как сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, причиной является конфликт игрока с форвардом команды Владимиром Ильиным.

"После конфликта с Ильиным Вильена сказал, что больше не хочет тренироваться и желает уйти из "Краснодара". Голландец попросил выставить его на трансфер", - сообщает источник.

Отметим, что сегодня Вильена пропускает игру РПЛ против тульского "Арсенала". "Краснодар" приобрел Вильену в 2019 году за 9 миллионов евро.

Читайте также: "Краснодар" подписал игрока молодёжной сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" в первом матче без Месси обыграла "Реал Сосьедад"

"Барселона" в первом матче без Месси обыграла "Реал Сосьедад"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов