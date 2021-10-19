Вильена назвал цели "Краснодара" на сезон

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Полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена рассказал о задачах своей команды на текущую кампанию.

"Конкуренты? Не буду никого выделять. Нам нужно больше думать о собственной игре и исключать свои ошибки. Это лучший подход. На что мы способны в этом сезоне? Попробуем попасть в первую тройку и вернуться в еврокубки. Так-то хочется финишировать как можно выше", - сказал голландец.

"Краснодар" занимает шестое место в таблице РПЛ по итогам 11 туров.

В текущем сезоне Вильена сыграл за "быков" 8 матчей и забил 2 гола.

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