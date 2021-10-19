Вильена - о конфликте с "Краснодаром": "Всё в прошлом"

Фото инстаграм Тонни де Вильены

Полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена признался, что летний конфликт с клубом полностью исчерпан.

Напомним, что в августе голландский хавбек был отстранён от тренировок. СМИ писали, что "быки" нарушили договорённость с игроком и не отпустили его в другую команду.

"Конечно, я наслаждаюсь футболом, всё остальное в прошлом! Это моя жизнь, моя страсть. В РПЛ мне играть интересно - это сильная лига с серьёзными командами", - сказал футболист.

В текущем сезоне Вильена сыграл за "Краснодар" 8 матчей и забил 2 гола.

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