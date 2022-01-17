Вильена перешел из "Краснодара" в испанский клуб

Фото: инстаграм Тонни де Вильены/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена перешел в "Эспаньол", сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

27-летний де Вильена выступал за "Краснодар" с 2019 года. Всего он провел за клуб 79 матчей, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за "Фейеноорд". За сборную Нидерландов сыграл 15 матчей.

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