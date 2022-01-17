Вильена перешел из "Краснодара" в испанский клуб

Теги краснодарэспаньолтонни триндаде де вильенатрансферы

Вильена перешел из "Краснодара" в испанский клуб

Фото: инстаграм Тонни де Вильены/Автор неизвестен

Голландский полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена перешел в "Эспаньол", сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Испанский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа.

27-летний де Вильена выступал за "Краснодар" с 2019 года. Всего он провел за клуб 79 матчей, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за "Фейеноорд". За сборную Нидерландов сыграл 15 матчей.

Не пропустите: ЦСКА объявил о трансфере Медины. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А

Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов