Вильена прокомментировал свое будущее в "Краснодаре"

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Вильена прокомментировал свое будущее в "Краснодаре"Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Хавбек "Краснодара" Тонни Триндаде де Вильена высказался о своем будущем в клубе.

"У меня есть контракт до 2024 года, поэтому, конечно, я связываю свое будущее с "Краснодаром", - приводит слова Вильены "Чемпионат".

26-летний голландец выступает за "Краснодар" с 2019 года. За это время он провел 63 игры, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось об интересе к Вильене со стороны "Ренна".

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