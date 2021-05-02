Вильена прокомментировал свое будущее в "Краснодаре"
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Хавбек "Краснодара" Тонни Триндаде де Вильена высказался о своем будущем в клубе.
"У меня есть контракт до 2024 года, поэтому, конечно, я связываю свое будущее с "Краснодаром", - приводит слова Вильены "Чемпионат".
26-летний голландец выступает за "Краснодар" с 2019 года. За это время он провел 63 игры, забил 7 голов и отдал 5 ассистов.
Ранее сообщалось об интересе к Вильене со стороны "Ренна".
Читайте также: "Краснодар" объявил об уходе трёх игроков. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Тренер "Сассуоло" высказался о возможном уходе в "Шахтер"
-
ТОП-5 самых возрастных футболистов в истории Лиги Чемпионов
-
"Зенит" заказал чемпионский банкет после матча с "Локомотивом"
-
Журналист Скира назвал детали контракта Сарри с "Ромой"
-
Трансфер Лукаку является для "Челси" запасным вариантом. В приоритете покупка Холанда
Лента новостей
-
"Краснодар" хочет купить игрока "Аталанты"
-
Иньеста вернулся в строй спустя через 4 месяца (видео)
-
Появилось фото третьей формы "Манчестер Сити" на следующей сезон. На ней нет эмблемы клуба
-
Марадона мог умереть из-за действий врачей
-
Фанаты "Милана" довели Доннарумму до слез
-
Тренер "Сассуоло" высказался о возможном уходе в "Шахтер"
-
Названы первоначальные результаты медобследования Влашича
-
"Милан" вступил в борьбу за форварда "Челси"
-
Стало известно, когда Кокорин вернется в общую группу "Фиорентины"
-
ТОП-5 самых возрастных футболистов в истории Лиги Чемпионов
-
"Спартак" назвал "Уфе" стоимость Урунова
-
"Зенит" заказал чемпионский банкет после матча с "Локомотивом"
-
Вильена прокомментировал свое будущее в "Краснодаре"
-
"Рубин" назвал цену на Хвичу
-
Конте высказался о близком чемпионстве "Интера"
-
Журналист Скира назвал детали контракта Сарри с "Ромой"
-
Почеттино оценил шансы Мбаппе сыграть против "Манчестер Сити"
-
Рибери может перейти в другой итальянский клуб
-
Футболисты "Интера" после победы над "Кротоне" отпраздновали приближение чемпионства
-
Зидан прокомментировал победу над "Осасуной"