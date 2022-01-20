Вильена прокомментировал своей переход в "Эспаньол"
Фото: инстаграм Вильены\Автор неизвестен
Голландский хавбек "Краснодара" Тонни Вильена, перешедший на правах аренды в "Эспаньол", прокомментировал своей трансфер в каталонский клуб.
"Очень рад оказаться здесь, это фантастический клуб, благодарю всех, кто сделал это возможным.
Я могу играть на разных позициях и доступен для тренера. Предпочтений у меня нет.
Я тренировался индивидуально, думаю, нахожусь в хорошей форме, но мне нужно несколько игр, чтобы вернуться в ритм".
Хотел бы ты остаться в "Эспаньоле" по окончании аренды?
"Конечно. Мы вели переговоры и летом, однако тогда было не совсем подходящее время", – сказал полузащитник.
Ранее сообщалось, что Вильена хочет попасть в сборную Нидерландов на ЧМ-2022 и видит возможность играть в Ла Лиге как хороший шанс осуществить свое желание.
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