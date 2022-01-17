Вильена уйдет в "Эспаньол" на правах аренды

Фото: инстаграм Вильены\Автор неизвестен

Голландский хавбек "Краснодара" Тонни Вильена в ближайшее время сменит клубную прописку, сообщает издание Voetbal International.

По информации источника, игрок перейдет в "Эспаньол". Отмечается, что каталонский клуб достиг договоренности с "Краснодаром" об аренде полузащитника до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа.

Сообщается, что несмотря на то, что голландец имеет действующий контракт с российским клубом, Вильена хотел уйти из "Краснодара". Он надеется, что сможет заиграть в Ла Лиге и сможет подписать постоянное соглашение с "Эспаньолом".

Вильена также намерен попасть в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022 и уверен, что в Ла Лиге привлечь внимание главног тренера национальной команды Луи ван Гала будет проще.

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