Вилков отстранен от судейства в РПЛ

Теги рплалександр дюковрфс

Вилков отстранен от судейства в РПЛ

Судья Михаил Вилков был отстранен от деятельности в играх РПЛ.

"Вилкова отстранили, он не будет обслуживать матчи следующих туров", - заявил глава РФС Александр Дюков.

Напомним, что арбитр был раскритикован после своей работы в игре 15-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА (1:1).

По словам Дюкова, Вилков на том матче допустил ряд ключевых ошибок и несколько раз ошибся в следующей игре, за что и был отстранен.

Читайте также: В РФС подтвердили назначение Хачатурянца на пост главы судейского комитета. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС готов продлить контракт с Черчесовым

РФС готов продлить контракт с Черчесовым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов