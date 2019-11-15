Вилков отстранен от судейства в РПЛ

Судья Михаил Вилков был отстранен от деятельности в играх РПЛ.

"Вилкова отстранили, он не будет обслуживать матчи следующих туров", - заявил глава РФС Александр Дюков.

Напомним, что арбитр был раскритикован после своей работы в игре 15-го тура РПЛ "Зенит" - ЦСКА (1:1).

По словам Дюкова, Вилков на том матче допустил ряд ключевых ошибок и несколько раз ошибся в следующей игре, за что и был отстранен.

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