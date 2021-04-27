Вилков высказался о том, что его называют зенитовским судьей

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Пожизненно отстранённый от работы российский арбитр Михаил Вилков отверг подозрения в его благосклонности к питерскому "Зениту".

"Если вы ведёте к тому, что я зенитовский судья, могу ответить. В этом сезоне я не судил ни одного матча "Зенита". Но "Зенит" на первом месте. Значит, могут и без меня добиваться успеха. Так что избавьтесь от этого представления", - заявил Вилков.

Напомним, что 41-летнего рефери отстранили после матча "Локомотив" - "Ростов" (4:1) в связи с "утратой доверия".

Члены экспертно-судейской комиссии РФС признали две очевидные ошибки Вилкова в вышеуказанной игре.

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