Виллаш-Боаш дал совет Роналду касательно его будущего
Фото: инстаграм Виллаша-Боаша
Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш посоветовал Криштиану Роналду остаться в "Ювентусе".
"У "Ювентуса" теперь новый тренер - Массимилиано Аллегри. Для Роналду это еще одна большая задача, так как Аллегри принес клубу много успехов как тренер, у него там отличная репутация.
Так что я бы посоветовал ему остаться. Для него это было бы большим вызовом, чем, например, уход в ПСЖ", - приводит слова Виллаша-Боаша Sport Bild.
Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он завоевал 5 национальных трофеев.
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