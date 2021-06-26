Виллаш-Боаш дал совет Роналду касательно его будущего

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Виллаш-Боаш дал совет Роналду касательно его будущегоФото: инстаграм Виллаша-Боаша

Португальский специалист Андре Виллаш-Боаш посоветовал Криштиану Роналду остаться в "Ювентусе".

"У "Ювентуса" теперь новый тренер - Массимилиано Аллегри. Для Роналду это еще одна большая задача, так как Аллегри принес клубу много успехов как тренер, у него там отличная репутация.

Так что я бы посоветовал ему остаться. Для него это было бы большим вызовом, чем, например, уход в ПСЖ", - приводит слова Виллаша-Боаша Sport Bild.

Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. В составе клуба он завоевал 5 национальных трофеев.

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