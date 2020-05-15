Виллаш-Боаш готов уйти из "Марселя"
Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш может уйти из клуба.
Как сообщает Le Parisien, 42-летний специалист готов покинуть клуб, так как не получил нужных гарантий от президента клуба.
Кроме того, на решение тренера может повлиять возможный уход Андони Субисарреты с поста спортивного директора.
Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" летом 2019 года. В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 клуб финишировал на втором месте.
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|Команда
|М
|О
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|3
|Ренн
|28
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|Лилль
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|49
|5
|Реймс
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|7
|Лион
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|Монако
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|Анжер
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|39
|11
|Страсбур
|27
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|12
|Бордо
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|Нант
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|Брест
|28
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|Метц
|28
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|16
|Дижон
|28
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|Сент-Этьен
|28
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|28
|27
|19
|Амьен
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|Тулуза
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