Виллаш-Боаш готов уйти из "Марселя"

Теги марсельандре виллаш-боаш

Виллаш-Боаш готов уйти из "Марселя"

Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш может уйти из клуба.

Как сообщает Le Parisien, 42-летний специалист готов покинуть клуб, так как не получил нужных гарантий от президента клуба.

Кроме того, на решение тренера может повлиять возможный уход Андони Субисарреты с поста спортивного директора.

Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" летом 2019 года. В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 клуб финишировал на втором месте.

Читайте также: Виллаш-Боаш назвал страну, в которой хотел бы поработать. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами

"Ювентус" и ПСЖ могут устроить громкий обмен футболистами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Реймс Реймс 28 41
6 Ницца Ницца 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Анжер Анжер 28 39
11 Страсбур Страсбур 27 38
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов