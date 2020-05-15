Виллаш-Боаш готов уйти из "Марселя"

Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш может уйти из клуба.

Как сообщает Le Parisien, 42-летний специалист готов покинуть клуб, так как не получил нужных гарантий от президента клуба.

Кроме того, на решение тренера может повлиять возможный уход Андони Субисарреты с поста спортивного директора.

Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" летом 2019 года. В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 клуб финишировал на втором месте.

Читайте также: Виллаш-Боаш назвал страну, в которой хотел бы поработать. | http://soccernews.ru