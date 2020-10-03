Виллаш-Боаш хочет в будущем стать президентом "Порту"
Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш имеет амбиции выиграть следующие президентские выборы в "Порту".
Напомним, что голосование запланировано на 2024 год. Тогда истечёт срок полномочий нынешнего руководителя португальского клуба Пинту да Кошты.
42-летний Виллаш-Боаш возглавлял "драконов" в качестве тренера в сезоне 2010/11 и выиграл с командой за год 4 трофея, в том числе Лигу Европы.
После ухода из "Порту" специалист работал в "Челси", "Тоттенхэме", "Зените" и "Шанхай СИПГ", с 2019 года тренирует "Марсель".
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|Команда
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|О
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|Порту
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|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
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|4
|Спортинг Лиссабон
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|ФК Фамаликао
|28
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|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
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|Санта-Клара
|28
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|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
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|Пасуш де Феррейра
|28
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|Витория Сетубал
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|14
|Белененсиш
|27
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|КД Тондела
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|16
|Маритиму
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|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14