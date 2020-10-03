Виллаш-Боаш хочет в будущем стать президентом "Порту"

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Виллаш-Боаш хочет в будущем стать президентом "Порту"

Наставник "Марселя" Андре Виллаш-Боаш имеет амбиции выиграть следующие президентские выборы в "Порту".

Напомним, что голосование запланировано на 2024 год. Тогда истечёт срок полномочий нынешнего руководителя португальского клуба Пинту да Кошты

42-летний Виллаш-Боаш возглавлял "драконов" в качестве тренера в сезоне 2010/11 и выиграл с командой за год 4 трофея, в том числе Лигу Европы.

После ухода из "Порту" специалист работал в "Челси", "Тоттенхэме", "Зените" и "Шанхай СИПГ", с 2019 года тренирует "Марсель".

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