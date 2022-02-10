Виллаш-Боаш хочет возглавить сборную

Фото инстаграм Андре Виллаш-Боаша

Известный португальский тренер Андре Виллаш-Боаш дал понять, что пока не будет работать на клубном уровне.

"Какие у меня планы как у тренера? Хочу возобновить карьеру и возглавить какую-нибудь сборную. Но это закрытый, консервативный рынок, и на нём не так просто найти хороший вариант. В последнее время у меня было несколько предложений от клубов, но я их не принял, так как хотел поработать с национальной командой.

Думал, что удастся даже поехать на ЧМ-2022 в Катар. Это лучший турнир для сборных. Кстати, раньше я планировал, что буду тренировать 15 лет и потом закончу. Но сейчас, после 20 лет в этой профессии, у меня по-прежнему есть и желание, и амбиции работать", - сказал 44-летний специалист.

Также Виллаш-Боаш опроверг слухи, что его приглашали в сборную России.

"Правда ли, что я мог возглавить сборную России? Нет. Я слышал новости на эту тему, но никаких переговоров не вёл. Хотя о России у меня остались прекрасные воспоминания, я с теплотой вспоминаю проведённое в вашей стране время. Тем не менее пока не было предпосылок для возвращения в Россию", - добавил португалец.

Напомним, что Виллаш-Боаш возглавлял "Зенит" с марта 2014 по май 2016 года и выиграл с командой три трофея.

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