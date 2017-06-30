Виллаш-Боаш и Халк дисквалифицированы на два матча китайской лиги

Главный тренер "Шанхай СИПГ" Андре Виллаш-Боаш и нападающий Халк получили двухматчевые дисквалификации, сообщает официальный сайт китайской лиги.

Такое наказание наложено на игроков за их поддержку в адрес бразильского полузащитника Оскара.

Напомним, что хавбек спровоцировал массовую драку в матче чемпионата Китая и за это был дисквалифицирован на восемь матчей.

При этом лига оштрафовала "Шанхай СИПГ" на 14 тысяч евро. | http://soccernews.ru