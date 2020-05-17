Виллаш-Боаш может покинуть "Марсель" этим летом из-за разногласий с руководством
Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш этим летом, скорее всего, покинет французский клуб. Об этом сообщает L'Équipe.
По информации издания, специалист недоволен финансовой стратегией, которую выбрал президент клуба Жак-Анри Эйро.
В летнее трансферное окно функционер намерен продать некоторых игроков и выручить за них 60 миллионов евро. Из клуба, скорее всего, уйдут лидеры команды.
Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" летом 2019 года. В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 клуб финишировал на втором месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13