Виллаш-Боаш может покинуть "Марсель" этим летом из-за разногласий с руководством

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш этим летом, скорее всего, покинет французский клуб. Об этом сообщает L'Équipe.

По информации издания, специалист недоволен финансовой стратегией, которую выбрал президент клуба Жак-Анри Эйро.

В летнее трансферное окно функционер намерен продать некоторых игроков и выручить за них 60 миллионов евро. Из клуба, скорее всего, уйдут лидеры команды.

Виллаш-Боаш возглавил "Марсель" летом 2019 года. В досрочно завершившемся сезоне Лиги 1 клуб финишировал на втором месте.

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