Виллаш-Боаш может покинуть "Марсель" из-за конфликта с руководством клуба
Будущее Андре Виллаш-Боаша на посту главного тренера "Марселя" находится под вопросом, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, португальский специалист вступил в конфликт с руководством своего клуба из-за трансферной политики.
Боссы провансальцев хотят заработать, продав несколько игроков команды, а наставник выступает против этого, поскольку данный шаг, скорее всего, отразится на спортивных результатах.
В связи с возникшими противоречиями не исключено, что Виллаш-Боаш в скором времени покинет занимаемую должность.
По итогам 20 туров "Марсель" занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего ПСЖ на 8 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|19
|46
|2
|Марсель
|20
|41
|3
|Ренн
|20
|36
|4
|Нант
|20
|32
|5
|Лилль
|20
|31
|6
|Монпелье
|20
|30
|7
|Лион
|20
|29
|8
|Монако
|19
|29
|9
|Реймс
|20
|29
|10
|Анжер
|20
|29
|11
|Ницца
|20
|28
|12
|Страсбур
|20
|27
|13
|Бордо
|20
|26
|14
|Брест
|20
|25
|15
|Сент-Этьен
|20
|25
|16
|Дижон
|20
|21
|17
|Метц
|20
|20
|18
|Амьен
|20
|18
|19
|Ним
|20
|15
|20
|Тулуза
|20
|12