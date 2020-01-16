Виллаш-Боаш может покинуть "Марсель" из-за конфликта с руководством клуба

Теги марсельандре виллаш-боаш

Виллаш-Боаш может покинуть "Марсель" из-за конфликта с руководством клуба

Будущее Андре Виллаш-Боаша на посту главного тренера "Марселя" находится под вопросом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, португальский специалист вступил в конфликт с руководством своего клуба из-за трансферной политики.

Боссы провансальцев хотят заработать, продав несколько игроков команды, а наставник выступает против этого, поскольку данный шаг, скорее всего, отразится на спортивных результатах.

В связи с возникшими противоречиями не исключено, что Виллаш-Боаш в скором времени покинет занимаемую должность.

По итогам 20 туров "Марсель" занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего ПСЖ на 8 очков.

Не пропустите: Игнашевич поблагодарил Виллиш-Боаша за стажировку в "Марселе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС рассматривает два варианта реформы Кубка России

РФС рассматривает два варианта реформы Кубка России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 19 46
2 Марсель Марсель 20 41
3 Ренн Ренн 20 36
4 Нант Нант 20 32
5 Лилль Лилль 20 31
6 Монпелье Монпелье 20 30
7 Лион Лион 20 29
8 Монако Монако 19 29
9 Реймс Реймс 20 29
10 Анжер Анжер 20 29
11 Ницца Ницца 20 28
12 Страсбур Страсбур 20 27
13 Бордо Бордо 20 26
14 Брест Брест 20 25
15 Сент-Этьен Сент-Этьен 20 25
16 Дижон Дижон 20 21
17 Метц Метц 20 20
18 Амьен Амьен 20 18
19 Ним Ним 20 15
20 Тулуза Тулуза 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов