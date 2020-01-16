Виллаш-Боаш может покинуть "Марсель" из-за конфликта с руководством клуба

Будущее Андре Виллаш-Боаша на посту главного тренера "Марселя" находится под вопросом, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, португальский специалист вступил в конфликт с руководством своего клуба из-за трансферной политики.

Боссы провансальцев хотят заработать, продав несколько игроков команды, а наставник выступает против этого, поскольку данный шаг, скорее всего, отразится на спортивных результатах.

В связи с возникшими противоречиями не исключено, что Виллаш-Боаш в скором времени покинет занимаемую должность.

По итогам 20 туров "Марсель" занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидирующего ПСЖ на 8 очков.

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