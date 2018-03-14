Виллаш-Боаш может принять испанский клуб

Известный португальский тренер Андре Виллаш-Боаш может возглавить один из испанских клубов.

Об этом, как информирует El Mundo Deportivo, сообщил сам 40-летний специалист. В частности, он заявил: "У меня есть предложения из Испании. У меня там имеются очень хорошие контакты, и я уже был очень близок к работе там. К счастью, у меня есть такая возможность и сейчас ".

Напомним, Виллаш-Боаш оценил шансы сборной Португалии на победу на ЧМ-2018. | soccernews.ru