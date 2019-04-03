Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в Бундеслиге
Известный португальский тренер Андре Виллаш-Боаш может стать наставником "Вольфсбурга", сообщает Bild.
По сведениям издания, руководство "волков" рассматривает кандидатуру 41-летнего специалиста в качестве замены для Бруно Лаббадии, который решил летом покинуть команду.
Последним местом работы Виллаш-Боаша был китайский "Шанхай СИПГ". Кроме того, ранее он возглавлял "Академику Коимбру", "Порту", "Челси", "Тоттенхэм" и "Зенит".
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|РБ Лейпциг
|27
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|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
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|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
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|10
|Герта
|27
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|11
|Фортуна Дюссельдорф
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|27
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|14
|Шальке
|27
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|Аугсбург
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|Штутгарт
|27
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|16
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|Ганновер 96
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