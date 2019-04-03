Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в Бундеслиге

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Виллаш-Боаш может продолжить карьеру в Бундеслиге

Известный португальский тренер Андре Виллаш-Боаш может стать наставником "Вольфсбурга", сообщает Bild.

По сведениям издания, руководство "волков" рассматривает кандидатуру 41-летнего специалиста в качестве замены для Бруно Лаббадии, который решил летом покинуть команду.

Последним местом работы Виллаш-Боаша был китайский "Шанхай СИПГ". Кроме того, ранее он возглавлял "Академику Коимбру", "Порту", "Челси", "Тоттенхэм" и "Зенит".

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