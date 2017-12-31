Виллаш-Боаш может вернуться в Англию

"Шеффилд Уэнсдей" интересуется к португальским специалистом Андре Виллаш-Боашем, сообщает The Sun.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает кандидатуру специалиста в качестве приоритетного варианта. После 25 туров "Шеффилд Уэнсдей" занимает 16 место в Чемпионшипе.

Напомним, что последним клубом 40-летнего Виллаш-Боаша был "Шанхай Шеньхуа", а сейчас он является свободным агентом.

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